Megan Fox se suma al elenco de la secuela de la cinta de terror Five Nights at Freddy’s

Hoy 07:51

La actriz Megan Fox formará parte de Five Nights at Freddy’s 2, la secuela del filme de terror estrenado en 2023 y basado en la popular saga de videojuegos. En esta oportunidad, Fox interpretará con su voz a Toy Chica, uno de los nuevos y escalofriantes animatrónicos del restaurante Freddy Fazbear’s Pizza, que reabrirá sus puertas el próximo 5 de diciembre.

El anuncio se realizó durante la Comic-Con de Nueva York, donde también se confirmó que Kellen Goff y MatPat darán voz a Toy Freddy y Toy Bonnie, respectivamente. Estas versiones “Toy” —o “de juguete”— son nuevos modelos de los muñecos animatrónicos que aterrorizaron a los protagonistas en la primera entrega.

Basada en el segundo videojuego de la saga, la historia se sitúa en 1987, un año después de los eventos originales. En esta nueva etapa, la empresa Fazbear Entertainment intenta relanzar la pizzería con una serie de reemplazos que buscan recuperar la confianza del público infantil. Sin embargo, los nuevos animatrónicos pronto demostrarán ser aún más peligrosos que los anteriores.

Aunque pueda parecer una elección sorprendente, Megan Fox ya tiene experiencia interpretando personajes con un costado siniestro. En 2024 protagonizó Alice (Subservience), donde encarnaba a un robot que desarrollaba un vínculo obsesivo con su dueño.

En Five Nights at Freddy’s 2, su personaje, Toy Chica, es un animatrónico amarillo de mejillas rosadas, babero con la frase “Let’s party!” y una cupcake en la mano. Pese a su apariencia festiva, esconde un propósito mucho más oscuro: para ella, la verdadera fiesta comienza cuando acecha a sus víctimas.