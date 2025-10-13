Ingresar
Un joven de 26 años murió tras un violento derrape en el barrio John Kennedy

El accidente fatal ocurrió en la madrugada de este lunes sobre Calle 4. La identidad de la víctima.

Hoy 08:28
Foto: Archivo

Un joven de 26 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes tras protagonizar un violento derrape en el barrio John Kennedy.

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 2.45 sobre Calle 4, cuando, por causas que se investigan, el conductor de una motocicleta Bajaj Rouser 200 cc perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre el asfalto.

El fallecido fue identificado como Omar Javier Cárdenas, con domicilio en el barrio Villa del Carmen, de esta ciudad Capital.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 59 junto a Policía Científica, bajo las directivas del fiscal de turno Dr. Ángel Belloumini, quien ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

