Sophie Turner reveló que fue muy incómodo besar a Kit Harrington en The Dreadful

La actriz vuelve a coincidir con su excompañero de Juego de tronos en una película de terror gótico, pero reconoció que las escenas románticas fueron especialmente incómodas.

Hoy 08:31

Los actores Sophie Turner y Kit Harington vuelven a compartir pantalla en The Dreadful, una película de terror gótico dirigida por Natasha Kermani, en la que interpretan a dos personajes que se reencuentran tras un pasado compartido. La producción aún no tiene fecha de estreno confirmada.

Para los dos intérpretes, conocidos mundialmente por sus papeles de Sansa y Jon Snow en Juego de tronos, lo más difícil del rodaje no fueron las escenas de miedo, sino las románticas. Según reveló Turner en una entrevista televisiva, los besos con Harington resultaron particularmente incómodos debido a la relación fraternal que ambos mantenían en la ficción de HBO.

“Nos esforzamos al máximo, pero cuando nos tocó besarnos por primera vez, a ambos nos repugnó. Fue algo infame de verdad. Lo peor de lo peor”, contó Turner entre risas.

La actriz explicó que ella misma había sugerido a la directora que contratara a Harington, al considerar que el papel encajaba perfectamente con él. Sin embargo, ninguno de los dos anticipó el grado de incomodidad que implicarían las escenas íntimas.

Turner recordó que, al recibir el guion, Harington le advirtió por mensaje: “Me encantaría hacerlo, pero va a ser raro de cojones, Soph”. La actriz admitió que no comprendió la advertencia hasta que leyó el libreto completo: “Empecé a leer y todo era ‘Beso, beso, sexo, beso, sexo’, y pensé: ‘No me jodas, ¡que es mi hermano!’”.

Con humor, ambos reconocieron que la experiencia fue tan desafiante como curiosa, pero aseguraron estar entusiasmados con su reencuentro profesional en esta nueva etapa fuera del universo de Juego de tronos.