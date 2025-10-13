Oficial: Pablo Martel dejó de ser el técnico de Güemes

Así lo comunicó el club a través de su Departamento de Prensa.

Hoy 09:20

El Club Atlético Güemes anunció oficialmente que Pablo Martel no continuará como director técnico del plantel profesional para la temporada 2026 de la Primera Nacional. La institución destacó “el esfuerzo y dedicación demostrados” por Martel y su cuerpo técnico durante su paso por el club.

Martel había llegado a mitad de torneo procedente de Sarmiento de La Banda con el objetivo de salvar al equipo del descenso, misión que logró exitosamente. Sin embargo, la dirigencia decidió no renovar su vínculo para la próxima temporada.

Desde el club agradecieron su trabajo y le desearon éxito en sus futuros proyectos, al tiempo que aseguraron que continuarán “trabajando para alcanzar sus objetivos y seguir creciendo”.