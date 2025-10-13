Un nene de 2 años cayó a una pileta en Córdoba y está internado en estado crítico

El accidente ocurrió en una vivienda del barrio Villa El Libertador. El niño fue trasladado de urgencia tras ser hallado sin signos vitales.

Hoy 09:42

Una noticia lamentable ocurrió este domingo por la tarde en la zona sur de Córdoba capital, más concretamente en el barrio Villa El Libertador.

En ese sector de la ciudad, los padres de un nene de dos años, domiciliados en calle Luyaba al 1.400, llegaron al hospital Príncipe de Asturias desesperados porque lo encontraron sumergido en la pileta de la vivienda.

Ante la premura del caso, la Policía de Córdoba desplegó un corredor de emergencia permitiendo la derivación en ambulancia desde ese centro de salud hasta el Hospital Infantil, en barrio Alta Córdoba, para una mejor valoración.