"Estoy seguro que la legítima defensa va a hacer que Acosta recupere la libertad"

Así lo expresó Marcelo Castillo Gioja, abogado defensor de Victor Acosta, el exgendarme que ultimó de dos disparos a un ladrón cuando ingresó a su domicilio en el barrio Misky Mayu.

Hoy 09:57

En diálogo con Radio Panorama el abogado Marcelo Castillo Gioja dio algunos detalles de la situación procesal de Víctor Acosta, el exgendarme que el viernes último mató de dos disparos a un joven de 19 años que ingresó en su vivienda del barrio Misky Mayu con intenciones de robo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El profesional explicó que los integrantes de una fuerza de seguridad -ya sea nacional o provincial- mantienen su cargo aun después de haberse retirado o jubilado, como es el caso de Acosta. En tal sentido, destacó que "si deben actuar deben hacer hasta que llegue el servicio activo. Esto debe servir para merituar su comportamiento. No obstante, el derecho penal tiene conductas establecidas con meridiana claridad de quienes no son punibles. El gendarme es imputable porque tiene la capacidad para conocer las conductas que ha desarrollado, pero no es punible, porque esta no-punibilidad es para cualquier persona que encuentre una persona dentro de su hogar".

"La ley si se quiere, justifica su accionar. La víctima además lo ha agredido. He conversado con el fiscal Santillán y hemos quedado de acuerdo en que mañana martes recibirá la declaración de imputado. Se abstendrá, ya que en todo proceso penal siempre hay tres verdades, una de la víctima, del victimario y del legajo. Si no tengo acceso a este legajo, obviamente mi cliente se debe abstener", agregó.

Castillo Gioja se mostró confiado de cara al proceso que se avecina y aseguró estar "seguro que la legítima defensa va a hacer que mi cliente recupere la libertad".