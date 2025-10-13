Donald Trump, en el Parlamento israelí: “Este no es el fin de una guerra, es el comienzo de una era de fe”

El acuerdo de paz fue impulsado por el presidente de Estados Unidos, que destacó: “Es el fin de una era de terror”. Hamas liberó a los 20 rehenes que mantuvo secuestrados más de dos años en Gaza.

Hoy 09:55

Ovacionado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este mediodía (hora local) el Parlamento israelí -el Knessset-. Tras la liberación de los últimos veinte rehenes con vida —cautivos desde hace más de dos años—, el mandatario participó de las celebraciones en el palacio legislativo en un clima de euforia.

El aplauso duró varios minutos en el hemiciclo, donde Trump está acompañado por su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka.

“Ningún otro presidente de Estados Unidos hizo tanto por Israel”, dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Minutos antes, en el recinto se reclamó el Premio Nobel de la Paz para el mandatario.

“Esto va a ser recordado como el momento en que todo empezó a cambiar para bien”, planteó Trump al momento de tomar el micrófono, tras extender su agradecimiento a la cúpula israelí y destinar unas palabras con referencias bíblicas para celebrar la liberación de rehenes.

Descontracturado, Trump aseguró que se acabó “la larga y dolorosa pesadilla” para israelíes y palestinos.

Agradeció a los países árabes y musulmanes, que —afirmó— financiarán la reconstrucción de Gaza. “Lo que están haciendo sorprenderá; necesitás ese tipo de poder económico”, indicó.

El discurso se extendió durante más de una hora. Con bromas acerca de si llegaría a la cumbre en Egipto, Trump elogió su gestión y le achacó a Netanyahu que ya era momento de alcanzar un acuerdo de paz.

Sin embargo, dirigiéndose al presidente israelí Isaac Herzog, le reclamó un indulto para el primer ministro, que enfrenta causas de corrupción en su contra. “Señor presidente [Herzog], dele un indulto [a Benjamin Netanyahu], ¡vamos!”, dijo Trump, lo que desató una ola de aplausos en el recinto, donde se coreaba “¡Bibi, bibi!”.

“Ha sido uno de los mejores líderes en tiempos de guerra y... ¿cigarros y champagne? A quién le importa eso?”, lanzó, en alusión a una de sus causas de corrupción. “No creo que sea muy controversial”, sumó.