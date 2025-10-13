Ingresar
Bullrich presentó el Plan Paraná para blindar la seguridad en la hidrovía

El plan busca reforzar los controles sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná, una ruta clave para el transporte de mercancías y una vía usada por el crimen organizado.

Hoy 10:29

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanza este lunes el Plan Paraná, una nueva estrategia para fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná.

La presentación se realizará en la Dársena 3 de la Prefectura Naval en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las autoridades detallaron que este plan es una “nueva estrategia para fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país y eje clave para la producción nacional”.

Durante la presentación se llevará a cabo una comunicación en directo con la Secretaria de Seguridad, Jefes de la Fuerza, autoridades provinciales y personal abocado a las tareas desde Chaco.

Luego, la ministra de Seguridad tiene previsto sumarse a la comitiva que viajará junto al presidente Javier Milei a Estados Unidos, en donde mantendrá su primera bilateral con su par Donald Trump.

TEMAS Seguridad Patricia Bullrich

