Hamburgo Compañía de Seguros celebra el Día de la Madre con un sorteo especial

Con motivo del Día de la Madre, la firma santiagueña lanzó una campaña bajo el lema “Es como una madre…”, que invita a participar por un Samsung Galaxy A16. Entrá a la nota para conocer cómo participar.

Hoy 09:03

Con motivo del Día de la Madre, Hamburgo Compañía de Seguros lanza un sorteo muy especial para homenajear a todas las mamás en su día. Bajo el lema "Es como una madre…", la compañía invita a participar por un moderno Samsung Galaxy A16, un regalo pensado para quienes siempre están presentes y conectadas con todo.

La iniciativa busca reconocer y celebrar el rol fundamental de las madres con un gesto simbólico que combina tecnología y cariño.

¿Cómo participar?

Los interesados pueden inscribirse siguiendo estos simples pasos:

1. Completar sus datos en el formulario disponible en: hamburgoseguros.com.ar/dia-madre-sorteo

2. Seguir a Hamburgo Seguros en redes sociales

3. Darle “Me gusta” a la publicación del sorteo

4. Mencionar a sus amigos en los comentarios (cuantas más menciones, más oportunidades de ganar)

5. Compartir la publicación en sus historias para obtener doble chance (etiquetando a la cuenta oficial)

El sorteo se realizará el viernes 17 de octubre. ¡Apurate!

Desde Hamburgo Seguros destacaron que esta acción refleja el compromiso de la empresa con sus asegurados y con la comunidad, fortaleciendo los lazos de confianza y cercanía en momentos tan especiales.