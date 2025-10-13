Ingresar
Milei agradeció a Trump por su mediación en el acuerdo de paz entre Israel y Hamas

El presidente argentino destacó el "liderazgo extraordinario" de su par estadounidense y expresó su esperanza por la resolución del conflicto.

Hoy 11:28

Javier Milei le agradeció a Donald Trump por el acuerdo de paz entre Israel y Hamas: “Su compromiso le ha devuelto esperanza al mundo”. Por este acuerdo el grupo terrorista liberó a los 20 rehenes que mantuvo secuestrados más de dos años en Gaza, entre ellos tres argentinos.

El Presidente destacó el “extraordinario liderazgo y su coraje” de su par de Estados Unidos, clave en las negociaciones. Además pidió por la pronta restitución del cuerpo del argentino, Lior Rudaeff, asesinado cuando intentaba defender su kibutz durante la masacre perpetrada el 7 de octubre de 2023.

Milei publicó en su cuenta de X: "Mi más profunda admiración y gratitud al presidente de Estados Unidos Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos Eitan Horn, Ariel y David Cunio—“. Además reclamó: “También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz”.

El mandatario destacó: “Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo. Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad”.

