Tensión en tribunales: “La Toretto” se presentó a una audiencia y pidió no ser fotografiada

La audiencia previa al juicio por el atropello que involucra a Felicitas Alvite, "La Toretto", estuvo marcada por una incomodidad evidente de la acusada. En medio de tensiones, su defensa cuestionó la falta de acceso a todas las pruebas del caso.

Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto”, llegó a una audiencia clave antes del juicio y le pidió a su abogado que no le sacaran fotos dentro de la sala del Tribunal Criminal N°2 de La Plata.

Está acusada de haber atropellado y matado a un motociclista luego de haber cruzado varios semáforos en rojo.

El hecho ocurrió el 12 de abril de 2023, en la ciudad de La Plata, cuando Alvite circulaba a gran velocidad por la Avenida 13, después de volver de un bar céntrico a donde había salido con amigas.

Luego de cruzar varios semáforos en rojo, como surgió de las imágenes de las cámaras de seguridad, al llegar a la Avenida 32 chocó de costado a Walter Armand, un hombre de 36 años, músico y padre de dos hijos, que volvía de trabajar.

La Toretto

El motociclista fue trasladado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet, donde murió horas después por la gravedad de las heridas. Esa misma madrugada, la joven de 20 años volvió a su casa y pidió a sus amigos “fingir demencia”, según surge de la pericia a su celular.

La Justicia la detuvo recién un mes después, cuando el fiscal Fernando Padován, de la UFI N°12, pidió formalmente su arresto. La conductora se entregó con su abogado en la DDI La Plata.