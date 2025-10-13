“No dormí esperando este momento”: la emoción de la mamá de dos argentinos liberados por Hamas

Silvia compartió sus sensaciones tras poder hablar en una videollamada con sus dos hijos. "Los vi bien. Me sale la alegría por todos lados", contó.

Hoy 11:56

En un diálogo con periodistas en Tel Aviv, la mamá de Ariel y David Cunio, dos de los tres argentinos liberados este lunes por Hamas, contó cómo fue la videollamada que el grupo terrorista le permitió tener con sus hijos poco antes de que los dejaran libres.

Ese fue el primer contacto entre ellos tras dos años de estar cautivos.

"Me sale la alegría por todos lados. No dormí en toda la noche. No pude dormir esperando este momento. Y todavía no llegó, pero ya los vi. Me llamaron por teléfono a mí, a la mamá. ¿Entendés? Me llamaron a mí", contó Silvia en diálogo con un periodista de Fuente Latina que la entrevistó por teléfono.

"Al principio no quise, rechacé la llamada de vídeo porque no sabía quién era. Después me volvieron a llamar y atendí. De repente los veo a ellos y los chicos todos acá, gritando. Mis hijos, mi marido, la novia, la esposa de David", detalló la mujer que habló en español y con un fuerte acento argentino.

¿Qué les contaron de los chicos? ¿En qué estado vienen? ¿Qué dijeron los niños?

- Yo los vi bien, pero no los vi físicamente todos, pero ellos dijeron que estaban bien. No los vi caminando, pero están paraditos y hablando conmigo. Y hablando con todos.

Los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn fueron los argentinos liberados este lunes por Hamas en el marco de la primera fase de un plan de alto el fuego acordado con Israel. Fue promovido por el presidente Donald Trump, que habló ante el parlamento de Israel, luego de que lo hiciera su aliado Benjamin Netanyahu.

Los Cunio fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. Permanecieron escondidos lo que pudieron en una sala de seguridad que tenían en su casa del kibutz de Nir Oz. Los terroristas incendiaron la casa para obligarlos a salir y se los llevaron.