El dólar oficial bajó $75 y cerró a $1375, mientras que las acciones argentinas subieron un 20% en Wall Street

Los papeles locales que cotizan en Nueva York extienden la recuperación y el tipo de cambio retrocedió en el Banco Nación, luego de que se confirmara que el Tesoro de EE.UU. compró pesos el jueves.

Hoy 18:27

Tras el feriado del viernes y en medio de un día festivo en Estados Unidos, las acciones argentinas que operan en Nueva York, repuntaban hasta 20%. Mientras, el dólar oficial retrocedió tanto en el segmento mayorista como en el minorista y se ubicó por debajo de $1400.

La intervención del jueves del Tesoro de EE.UU., confirmada por el propio Scott Bessent, en el mercado de cambios argentino, relajó la tensión financiera a dos semanas de las elecciones legislativas y tuvo su repercusión en las cotizaciones del dólar y también de las acciones y los bonos argentinos en el exterior. El riesgo país se ubica en 932 puntos.

Este lunes, el dólar oficial bajó $75 y cerró a $1375 en el Banco Nación, en línea con un dólar mayorista también en retroceso ($1349). Del lado de los financieros, el MEP bajaba a $1406, igual que el CCL, que operaba a $1422, aunque limitado dado el feriado por el Columbus Day en EE.UU.

También el blue caía y se vendía a $1405, en la city porteña. El cambio llegó a las cotizaciones del dólar futuro, que mostraban retrocesos de entre 5% y 6% respecto de los contratos del jueves.

Con estos movimientos, la brecha cambiaria -entre el mayorista y los financieros- que llegó a ubicarse cerca de 10%, volvió a retroceder y operar en torno al 3%-4%.

“Recién mañana se esperan los anuncios oficiales con la reunión oficial en la Casa Blanca entre Trump y Milei. Vale la pena puntualizar que la intervención del Tesoro de EE.UU. durante el jueves en el MULC fue bastante menor a lo que se estimó en un primer momento, involucrando ventas por unos US$25 millones”, indicaron en el reporte diario de Outlier.

Aun con el feriado en EE.UU., la bolsa de Nueva York mantiene su operatoria en horario habitual. Así, los ADRs de las firmas argentinas que operan en Wall Street se convierten en el referente externo del mercado local.

Las acciones locales en Nueva York operan esta tarde con fuertes alzas, encabezadas por Edenor (20,5%), Banco Supervielle (13,9%); Central Puerto (12,2%) y BBVA (8,5%).

Los bonos, en cambio, no operan dado el feriado estadounidense, por lo que tampoco habrá actualización del riesgo país. Según PPI, esos títulos recuperaron la caída que habían registrado tras la derrota del oficialismo en las legislativas de PBA el 7 de septiembre.