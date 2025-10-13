El dólar vuelve a caer y los futuros se hunden tras la intervención del Tesoro de EEUU

El mercado arranca este lunes con operaciones limitadas por el feriado de EEUU. El dólar mayorista, que es referencia del mercado, opera a $1.450.

Hoy 12:08

El dólar oficial vuelve a caer este lunes, con una cotización a $1.450 para la venta. En el Banco Nación (BNA), el tipo de cambio permanece en $1.370 para la compra y $1.320 para la venta. Se trata de la primera rueda después del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que están interviniendo directamente en el MULC.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el mercado mayorista, que sirve de referencia para el resto de las operaciones, el dólar se negocia a $1.450. Por su parte, el dólar blue inicia este lunes 13 de octubre a $1.475, con una brecha frente al oficial del 3,9%. En tanto, el dólar cripto registra una baja del 4,2%, ubicándose en $1.468,81.

Cabe destacar que, aunque en Estados Unidos rige un feriado, los mercados locales operan con normalidad. Sin embargo, no habrá liquidación de bonos ni operaciones de dólar cable, debido al cierre de las plazas financieras norteamericanas.

El mercado local, en tanto, está a la espera de cómo actuará los próximos días el Tesoro de los EEUU dentro de las bandas cambiarias. Con la convicción de que éstas se mantendrán hasta las elecciones generales del 26 de octubre, no se descarta que haya un período de "pax cambiaria".

En ese marco, los futuros de dólar se hunden hasta 6,6% para los contratos de enero del 2026 que lo ubican en $1.515; mientras que el valor a fin de año se ubica en $1.483. El dólar MEP cae 1,4% a $1417,67, mientras que el CCL, con limitaciones en su operación, se ubica a $1428,68.