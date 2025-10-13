Ingresar
Platense y Deportivo Riestra quedaron a mano en Vicente López

El Calamar y el Malevo empataron 1-1 por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 20:53

En la continuidad de la fecha 12 del Torneo Clausura, Platense y Deportivo Riestra empataron 1-1 en el estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro dejó sensaciones divididas: el Malevo se mantiene en lo más alto de la Zona B, mientras que el Calamar lamentó no haber aprovechado su superioridad numérica en el complemento.

El marcador se abrió a los pocos minutos gracias a Alexander Díaz, quien puso en ventaja al conjunto visitante. Sin embargo, Oscar Salomón igualó el tanteador para el equipo dirigido por el Kily González, que buscó con intensidad pero no logró concretar las oportunidades generadas en la segunda mitad.

Riestra terminó el primer tiempo con un jugador menos por la expulsión de Pedro Ramírez, lo que obligó a replegarse en el complemento. A pesar de la desventaja, el equipo del Bajo Flores resistió y se llevó un punto valioso que mantiene su liderazgo en la zona.

El empate fue celebrado a la distancia por Boca y River, que siguen de cerca la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

