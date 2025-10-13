Scaloni planea varios debuts en la Selección Argentina ante Puerto Rico

El entrenador tiene pensado darle minutos a quienes todavía no tuvieron su estreno en la mayor.

Hoy 12:35

La Selección Argentina cerrará su gira internacional este martes desde las 21 enfrentando a Puerto Rico, en el segundo amistoso de esta fecha FIFA, y el entrenador Lionel Scaloni aprovechará la ocasión para realizar varios cambios y darle minutos a jugadores que aún no debutaron con la Mayor, como Lautaro Rivero, José Manuel López y Aníbal Moreno.

El cuerpo técnico considera que estos encuentros son una oportunidad ideal para observar nuevas variantes de cara a la Copa del Mundo 2026, y por eso el duelo ante Puerto Rico servirá para rotar el equipo luego del triunfo por 1-0 ante Venezuela. “La idea es que todos los futbolistas tengan rodaje en esta gira”, remarcaron desde el entorno del seleccionador.

Entre las novedades más destacadas, Enzo Fernández fue desafectado por cansancio y regresó a Chelsea, mientras que el juvenil Franco Mastantuono quedó fuera por una lesión muscular sufrida en los entrenamientos. En tanto, Lionel Messi se reincorporó al plantel y será parte de los convocados, aunque su presencia como titular está en duda. Si finalmente no juega desde el arranque, su lugar lo ocupará Nicolás Paz, quien fue titular ante Venezuela.

Además, Scaloni planea incluir en el once inicial a Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras, y al delantero José Manuel López, con pasado en Lanús, ambos con chances de debutar como titulares. En defensa, el técnico también le daría minutos al joven Lautaro Rivero, de River Plate, quien podría sumar su primera participación en la Selección Mayor.

En cuanto a las dudas, Dibu Martínez quiere atajar nuevamente pese a las molestias físicas que arrastra, aunque la decisión final se tomará en el entrenamiento de este lunes a las 19. En el lateral izquierdo, Marcos “Huevo” Acuña podría ser preservado por fatiga, por lo que Nicolás Tagliafico partiría como titular.

También regresarán al once Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, mientras que Leonardo Balerdi acompañará a Nicolás Otamendi en la zaga central. Giuliano Simeone volverá a tener minutos en ataque, completando una formación que mezcla experiencia con juventud.

Probable formación de la Selección Argentina:

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lionel Messi y José Manuel López.