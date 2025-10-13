Ingresar
Milei llega a Santiago del Estero este fin de semana y prepara un acto junto a dirigentes libertarios

Lo confirmó el presidente de La Libertad Avanza en la provincia y candidato a senador, Tomás Figueroa. El acto está previsto para media mañana del sábado.

Hoy 13:32

Javier Milei arribará este sábado 18 de octubre a Santiago del Estero, donde encabezará una actividad política en la Capital junto a los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA).

La visita forma parte de la gira nacional que el Presidente inició semanas atrás y que ya lo llevó por varias provincias del país, tras su reciente viaje oficial a Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con empresarios e inversores.

La información fue confirmada por el presidente de LLA en Santiago del Estero y candidato a senador, Tomás Figueroa. El acto está previsto para media mañana del sábado, aunque los detalles del lugar y la modalidad se definirán en las próximas horas.

Fuentes cercanas al espacio libertario adelantaron además que, en los próximos días, personal de Presidencia arribará a la provincia para supervisar la organización del evento.

