Sarmiento ya tiene rival y fechas confirmadas para los octavos de la Reválida del Torneo Federal A

El Profe eliminó este domingo a San Martín de Mendoza y sacó boleto a octavos.

Hoy 14:32

Sarmiento de La Banda sigue en carrera en la Reválida del Torneo Federal A. El Profe empató este domingo 1-1 ante San Martín de Mendoza y avanzó a los octavos de final gracias a la ventaja deportiva, luego del empate global en la serie.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con el boleto asegurado, el conjunto bandeño ya conoce a su próximo rival: será Atenas de Río Cuarto, equipo cordobés que también logró avanzar en la competencia. La ida se jugará el sábado 19 de octubre en Córdoba, mientras que la vuelta será el sábado 2 de noviembre en La Banda, donde los dirigidos por el Profe buscarán cerrar la clasificación ante su gente.

El conjunto santiagueño llega con buen ánimo tras una serie muy pareja ante San Martín, donde mostró solidez defensiva y carácter en los momentos decisivos. Ahora, deberá medirse ante un Atenas que viene en alza y promete un cruce intenso por un lugar en los cuartos de final.

Cruces confirmados de los octavos de final de la Reválida:

Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Douglas Haig (Pergamino) o Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Argentino (Monte Maíz) vs. Kimberley (Mar del Plata) o Douglas Haig (Pergamino)

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca) o Kimberley (Mar del Plata)

Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. Juventud Antoniana (Salta)

San Martín (Formosa) vs. Costa Brava (General Pico)

Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Sarmiento (La Banda) vs. Sportivo Atenas (Río Cuarto)