Aprehendieron a una mujer con droga y dinero en un operativo policial en Capital

El procedimiento fue realizado por personal del Escuadrón Táctico Motorizado en el barrio Rivadavia. La mujer quedó detenida por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Hoy 14:34

Una mujer de 41 años fue detenida en el barrio Rivadavia de la ciudad Capital, luego de ser sorprendida con drogas, dinero en efectivo y varios elementos relacionados con el narcotráfico. El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Escuadrón Táctico Motorizado, durante un recorrido preventivo en la zona.

La intervención comenzó cuando los efectivos observaron a dos personas a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa. Al intentar identificarlas, el conductor de dejó la moto emprendiendo la fuga, mientras que la mujer, que viajaba como acompañante, fue demorada en el lugar.

Durante la inspección, los agentes descubrieron que la mujer portaba objetos de dudosa procedencia, lo que motivó la intervención de la División Drogas Peligrosas. Estos últimos, realizaron las pruebas de campo correspondientes, que confirmaron la presencia de sustancias ilícitas.

En total, se incautaron 13,73 gramos de cocaína y más de 11 gramos de marihuana. Además, en el morral negro que la mujer llevaba consigo, se hallaron una balanza de precisión, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y una considerable suma de dinero en efectivo.

La mujer fue trasladada a la sede policial y quedó aprehendida por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. En tanto, la investigación continúa en busca del otro involucrado en el hecho, quien logró escapar durante la huida.