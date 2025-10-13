La razón por la que Alpine todavía no confirma a Colapinto para 2026

La continuidad del argentino en la Fórmula 1 sigue sin ser oficializada, pero ya admiten que "si sigue rindiendo así" no habrá motivos para no mantenerlo.

Hoy 14:53

A pesar de la gran expectativa que genera en los fanáticos argentinos la confirmación oficial de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1, desde la escudería francesa aseguraron que la decisión definitiva todavía “está un poco lejos”. Sin embargo, todo indica que el anuncio será una mera formalidad.

A seis fechas del cierre del campeonato, Alpine intenta cerrar una temporada para el olvido. Con apenas 20 puntos, todos sumados por Pierre Gasly, el equipo ocupa el último lugar en el Mundial de Constructores y ya piensa en un 2026 que marcará una nueva etapa, con motores Mercedes y el adiós definitivo a Renault.

Si bien Flavio Briatore —quien hoy actúa como jefe de equipo de facto— generó cierto ruido al insinuar una “batalla interna” por el segundo asiento, lo cierto es que Colapinto no tiene competencia real. Su rival en la consideración, Paul Aron, apenas cuenta con un puñado de prácticas en Fórmula 1 y su salto directo a la categoría sería una apuesta de alto riesgo.

En las últimas carreras, el piloto argentino mostró un notable crecimiento y logró superar a Gasly tanto en clasificación como en carrera. Incluso, el propio Steve Nielsen, director general de Alpine, destacó su rendimiento antes del Gran Premio de Singapur: “Está a la altura de Pierre, lo cual es muy bueno”, reconoció.

Aunque en la estructura mantienen el perfil bajo, Nielsen fue claro: “Si sigue rindiendo así, no veo razones para que no siga”. El dirigente también adelantó que Aron tendrá una nueva oportunidad a fin de año, en una sesión de práctica libre, algo estipulado por reglamento.

Mientras tanto, los rumores apuntan a que el anuncio oficial podría producirse en México (26 de octubre) o Brasil (9 de noviembre), aprovechando la gran presencia latinoamericana de los patrocinadores del equipo, entre ellos Claro, Mercado Libre y YPF.

En el corto plazo, Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, donde buscará seguir demostrando por qué es considerado el gran futuro de Alpine. Su rendimiento habla por sí solo, en una disputa que, como admiten en el paddock, nunca existió realmente.