Detuvieron en una estación de servicio de Termas al peligroso y conocido delincuente “Cuto” Serrano

La policía lo encontró este fin de semana en Av. Juan Bautista Alberdi y España. Estaba prófugo por un robo millonario y ahora lo acusan de un violento arrebato.

Hoy 14:56

Una rápida intervención del Departamento de Robo y Hurto (DGI) Termas de Río Hondo permitió la aprehensión de un delincuente con amplios antecedentes y pedido de captura nacional, sospechado de haber protagonizado un violento robo bajo la modalidad de arrebato.

El procedimiento se concretó alrededor de las 23:50 del sábado 11 de octubre, en la estación de servicio ubicada en avenida Juan Bautista Alberdi y España, donde los efectivos observaron a un motociclista con las mismas características físicas y del rodado vinculados al hecho investigado.

Al ser identificado, el individuo resultó ser Roberto Exequiel Serrano, alias “Cuto”, de 33 años, domiciliado en barrio Toro Yacu, quien se encontraba al mando de una motocicleta Siam Nomad 150 cc, color negra con blanco. Este vehículo coincidía con el observado en los registros fílmicos analizados por los investigadores.

El robo a la mujer en el Puente Nuevo

Horas antes, una mujer de apellido Leiva denunció que, mientras circulaba en motocicleta por el acceso al Puente Nuevo, fue abordada por un sujeto que mediante el uso de la fuerza le arrebató su cartera negra, la cual contenía $220.000 en efectivo, un celular Samsung, documentación personal, tarjetas bancarias y medicamentos.

El personal de Robo y Hurto, en coordinación con la Comisaría Comunitaria N°57, analizó las cámaras de seguridad de Villa Balnearia, donde se observó a la víctima y, a corta distancia detrás, a un motociclista de similares características al descripto.

A través de entrevistas reservadas, los investigadores identificaron al sospechoso como el conocido delincuente “Cuto” Serrano, quien habría huido hacia el barrio 25 de Mayo tras concretar el arrebato.

El operativo y secuestros

Durante un recorrido preventivo, Serrano fue localizado intentando cargar combustible en una estación de servicio. Al ser requisado, portaba una billetera con $111.000 en efectivo, sin poder justificar su procedencia.

Por disposición del fiscal Dr. Rafael Zanni, se ordenó su aprehensión en el marco de la causa “Robo simple en perjuicio de Leiva Jovita Ataliva”, como así también el secuestro de la motocicleta, la cédula del vehículo, el casco y la vestimenta utilizada.

Posteriormente, en una zona de malezas del barrio España (pasaje Reyes), se logró hallar la cartera sustraída con documentación y medicamentos pertenecientes a la damnificada, con intervención de la División Criminalística.

Un prófugo por un robo millonario a una distribuidora de bebidas

Al ser consultado el Sistema Federal SIFCOP, se comprobó que Serrano tenía vigentes varios pedidos de captura nacional, entre ellos uno por su presunta participación en el robo a la empresa “Quilper Distribuciones – Grupo Panella”, ocurrido el 21 de abril de 2025 en el barrio Herrera El Alto.

En aquel episodio, dos delincuentes armados interceptaron a empleados de la distribuidora cuando se disponían a trasladar la recaudación del fin de semana, estimada en $32.000.000, apoderándose del bolso que contenía el dinero y huyendo en una motocicleta Honda Wave roja.

La investigación de ese hecho, a cargo del fiscal Dr. Carlos Vega y la Comisaría Comunitaria N°50, permitió establecer la vinculación directa de Serrano Roberto Exequiel y su hermano Brian, quienes desde entonces permanecían prófugos de la Justicia.

Otras causas y antecedentes

Además, el detenido contaba con otro pedido de captura nacional emitido el 22 de febrero de 2025 por una causa instruida en la Comisaría de la Mujer y la Familia N°6, caratulada como “Lesiones leves calificadas por el vínculo y desobediencia judicial”, con intervención del Juez Dr. Silvio Salice.

Tras su aprehensión, Serrano fue trasladado a sede policial bajo estrictas medidas de seguridad y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, que dispuso la continuidad de las actuaciones y la acumulación de las causas por las que era buscado.