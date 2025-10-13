La alarmante racha que atraviesa River tras su derrota ante Sarmiento de Junín

El equipo que dirige Marcelo Gallardo sumó su sexta caída en siete partidos y expuso una crisis futbolística que genera malestar en los hinchas.

Hoy 15:24

River Plate profundizó su crisis futbolística tras caer 1-0 frente a Sarmiento en el Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Marcelo Gallardo sumó su sexta derrota en los últimos siete partidos, en una racha que despertó el enojo de los hinchas y una fuerte autocrítica del entrenador, quien reconoció que atraviesan “un momento jodido”.

El Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas en el campeonato local y no gana desde el 13 de septiembre, cuando venció a Estudiantes en La Plata. En total, perdió cuatro partidos por el Clausura y dos por la Copa Libertadores, mientras que su única victoria reciente fue ante Racing por 1-0 en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Según la cuenta estadística Numeral River, la última vez que el conjunto de Núñez registró una racha similar fue en 1982, hace 43 años, cuando también sufrió seis caídas en siete encuentros, tres por el Nacional y tres por la Libertadores. Curiosamente, en aquella oportunidad, el único triunfo también fue frente a Racing.

La derrota frente al conjunto de Facundo Sava generó una fuerte reacción en las tribunas. Sobre el final del partido, los hinchas pasaron del aliento al reclamo con el clásico “¡Jugadores!”, y al sonar el pitazo final de Sebastián Zunino, una silbatina ensordecedora invadió el Monumental.

En conferencia de prensa, Gallardo se mostró autocrítico y reconoció el mal momento del equipo: “Estamos en un momento jodido. Tenemos que reaccionar, recuperar confianza y volver a ser un equipo competitivo”, señaló el DT, visiblemente molesto por el rendimiento de sus dirigidos.

River buscará reencontrarse con la victoria el sábado 18 de octubre, cuando visite a Talleres de Córdoba desde las 22.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Clausura. Para ese compromiso, el “Muñeco” recuperará a varios jugadores ausentes por la fecha FIFA —entre ellos Montiel, Acuña, Rivero, Juanfer Quintero, Castaño y Galarza Fonda— además de Juan Portillo, quien vuelve tras cumplir una fecha de suspensión.