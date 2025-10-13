Laporta reavivó la historia con Messi: cómo se rompió la relación y qué pasará con el homenaje

El presidente culé reconoció que su vínculo con el argentino se deterioró tras su salida del club, aunque aseguró que intentan recomponerlo. Además, adelantó que planean un tributo para el máximo ídolo de la historia blaugrana.

Hoy 11:33

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, volvió a hablar sobre su vínculo con Lionel Messi y confirmó el deseo del club de organizar un gran homenaje al ídolo argentino. En una entrevista con el programa Bestial, emitido por la cadena catalana 3Cat, el mandatario reconoció que la relación “se estropeó” tras la salida del capitán en 2021, aunque confía en que con el tiempo pueda recomponerse.

“Hemos tenido una muy buena relación durante mucho tiempo. Cuando no renovamos el contrato se estropeó un poco. Y después, más o menos, la recuperamos”, explicó Laporta, quien evitó profundizar en los detalles de aquella dolorosa salida, marcada por los problemas económicos del club y el límite salarial impuesto por LaLiga.

Messi es el futbolista más importante en la historia del conjunto culé: disputó 778 partidos, anotó 672 goles y conquistó 35 títulos, cifras que lo convirtieron en una leyenda del fútbol mundial. Sin embargo, su despedida en agosto de 2021 dejó heridas abiertas tanto en los hinchas como en la dirigencia.

Pese a ello, Laporta aseguró que el Barcelona trabaja en un homenaje especial para despedir al jugador que marcó una era. “Confiamos en hacerle el gran homenaje que se merece”, afirmó, dejando entrever que el club prepara un evento a la altura de su trayectoria.

Durante la entrevista, el presidente también reflexionó sobre la responsabilidad que implica conducir una institución como el Barça: “Un presidente del Barça tiene que ser responsable, tiene que decir la verdad porque el club solo tiene una palabra. No puedes creer a nadie, pero a ti te tienen que creer. Y para eso hay que cumplir con lo que uno dice. Por encima de todo, debe querer al Barça y poner los intereses del club por encima de los personales”.

Por último, Laporta elogió el trabajo del actual entrenador, Hansi Flick, a quien comparó con el protagonista de Gladiator. “Flick es un ‘Gladiator’, parece Russell Crowe. Es un hallazgo, un gran entrenador. Muy exigente, pero con sensibilidad. Es muy alemán, pero entiende perfectamente a la gente y al entorno. Estoy muy a gusto y contento con él”, concluyó el dirigente, dejando entrever su plena confianza en el nuevo ciclo blaugrana.