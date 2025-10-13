Ingresar
Santiago sigue dejando huellas en España y se preparan para la Marcha de los Bombos

La cultura santiagueña continúa su recorrido por Europa con una gira que une tradición, música y sentimiento popular.

Hoy 17:58

La chacarera y los bombos legüeros siguen resonando en distintas ciudades de España, llevando consigo el espíritu del norte argentino. La gira cultural, encabezada por el profesor Miguel Serrano, comenzó en Málaga, con presentaciones y encuentros que despertaron el interés del público europeo por las raíces santiagueñas.

Miguel Serrano Miguel Serrano

El recorrido incluyó paradas en Sevilla, Puerto de Palos, Córdoba, Granada, Murcia y Alicante, con actividades que fusionan danza, música y talleres culturales. En cada destino, el profesor Serrano comparte el legado del folklore santiagueño, difundiendo el arte y la identidad de la provincia.

La gira culminará con dos grandes eventos: la 2ª Marcha Internacional de los Bombos y el 1º Festival Internacional de la Chacarera, que tendrán lugar en Barcelona, donde se espera la participación de artistas, bailarines y músicos de distintos países.

Actualmente, Miguel Serrano se encuentra en Alicante, donde continúa representando a Santiago del Estero y repartiendo cultura con orgullo y pasión.

Así, una vez más, la Madre de Ciudades deja su huella en el mundo, reafirmando que el latido del bombo y la cadencia de la chacarera no conocen fronteras.

