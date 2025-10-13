Independiente vive una crisis futbolística similar a la del año que se fue al descenso

El Rojo no levanta cabeza en el Clausura 2025 y tiene uno de los peores arranques desde que existen los torneos cortos.

Hoy 18:14

El presente de Independiente preocupa cada vez más. La derrota 2-0 ante Lanús por el Torneo Clausura 2025 profundizó la crisis futbolística del equipo de Gustavo Quinteros, que acumula 14 partidos consecutivos sin ganar y quedó a solo tres encuentros de igualar la peor racha de su historia, registrada en 2012, año en que el club descendió a la B Nacional.

El Rojo no solo atraviesa una seguidilla alarmante de malos resultados, sino que además protagoniza uno de los peores comienzos de torneo desde la implementación de los campeonatos cortos. En las 11 fechas disputadas del Clausura, Independiente no logró sumar ninguna victoria, con seis empates y cinco derrotas, cifras que ya lo colocan en el inicio más flojo de su historia profesional.

Desde la llegada de Gustavo Quinteros, hace tres semanas, se percibió una leve mejoría en el juego, pero los resultados siguen sin aparecer. La última victoria del conjunto de Avellaneda fue el 29 de junio de 2025, cuando superó a Gimnasia de Mendoza por los 16avos de final de la Copa Argentina. Desde entonces pasaron 105 días sin triunfos, una sequía que encendió todas las alarmas entre los hinchas.

En cuanto a la tabla, el panorama es desalentador. El Rojo es el peor equipo del campeonato, prácticamente sin chances de clasificar a los playoffs, y también se está quedando afuera de la Copa Sudamericana. En la tabla anual suma 35 puntos, lejos de Barracas Central, que con 43 ocupa por ahora el último puesto de clasificación internacional.

La única noticia positiva es que no corre peligro de descenso. Con un promedio de 1.367, se mantiene a una distancia considerable de San Martín de San Juan (0.821), el equipo más comprometido en la zona baja.

Con solo cuatro fechas por jugar, Independiente tiene la obligación de cortar la racha negativa si no quiere que este pasaje quede marcado como uno de los más oscuros de su historia. La próxima oportunidad será en la fecha 13, cuando visite a San Martín de San Juan, con la esperanza de reencontrarse con una victoria que le devuelva algo de alivio a todo Avellaneda.