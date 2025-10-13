Quién es Dai Fernández, la actriz señalada como la nueva pareja de Nico Vázquez

La artista, reconocida por su trayectoria en grandes musicales y televisión juvenil, enfrenta miradas y preguntas sobre su presente amoroso

El anuncio de la separación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi, una pareja que sostuvo su vínculo durante dieciocho años, desató un aluvión de rumores en el universo del espectáculo argentino. Y en el centro mismo de esa tormenta, una figura lejana a los flashes mediáticos emergió: Dai Fernández. Hoy, la actriz de treinta y siete años ocupa un espacio inesperado, envuelta en conjeturas, deseos ajenos y miradas atentas sobre su presente afectivo con el exprotagonista de Casi Ángeles. Porque, ¿quién es Daiana, la artista que todos señalan como la supuesta nueva novia de Vázquez? Lo cierto es que la actriz quedó en el centro de la polémica tras los rumores de romance con el actor.

Las versiones no tardaron en multiplicarse cuando se supo que Nico compartía escenario con Fernández en el musical Rocky. Compañerismo, química mientras actuaban, cenas después de las funciones... De inmediato, el público y la prensa trazaron líneas directas entre la vida real y la ficción escénica. Aunque fue Accardi quien admitió haber sido infiel al actor, la sospecha sobre una relación extramatrimonial entre Vázquez y Fernández se transformó en tendencia y, por qué no, escándalo.

La calma apenas duró unas semanas. En Intrusos (por América TV), la voz de Paula Varela subió el volumen: “La veíamos venir y se vino nomás. En estos días se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández”. La panelista no titubeó al describir lo que ocurre puertas adentro: “Me dicen que están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe; que él está muy enamorado. Ella ya lo habló con gente de su confianza, gente que trabaja con ellos también ya lo sabe y que en breve se vendría el blanqueo porque no da para más tenerlo oculto”.

La información revelaba más detalles. Si bien existía una cercanía notable en el escenario, según los dichos de Varela, el vínculo sentimental habría empezado recién después de las respectivas separaciones. No solo por Vázquez y Accardi; también porque ella cerró su propio ciclo amoroso con Gonzalo Gerber. “Ahora lo que me dicen es que si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, la relación y el blanqueo fue después de estar separados”, advirtió la panelista.

Detrás de la figura ahora mediática, hay una historia de disciplina y talento. Daiana Fernández no es una improvisada. Dentro del teatro musical, se consolidó como una artista versátil: canto, danza, actuación, todo convive en su repertorio. Fuerza Bruta, Aladdín, Peter Pan... Su nombre figura en los créditos de cada una de esas grandes producciones. En televisión juvenil, supo dejar huella en ciclos como Disney Junior, Entrelazados y Club 57, ampliando su llegada mucho más allá del público teatral. Pero, ¿qué más se sabe de su recorrido?

Cuando la pandemia barrió con los escenarios, Fernández detuvo el ritmo frenético de sus presentaciones. No tuvo más remedio que reinventarse: se desempeñó como agente inmobiliaria. El vacío del arte le caló hondo, hasta que Mariano Demaría —el propio director de Tootsie y, actualmente, de Rocky junto a Vázquez— le propuso una audición, casi como un acto de rescate. Ellos habían trabajado juntos en Club 57. Y fue así como Dai quedó para el ensamble, y más tarde reemplazó durante los últimos tres meses a Julieta Nair Calvo en Tootsie, detalle que en su momento fue apenas una anécdota, pero que se convirtió en el primer paso hacia su presente sobre las tablas principales.

La pregunta que atraviesa a todos —y que no pocos buscan explotar hasta el cansancio— es si realmente existe una pareja. En las últimas horas, Nico Vázquez se mostró sereno ante las cámaras y negó formalmente tener algo que oficializar. “No tengo nada para blanquear, no estoy mintiendo, no tengo nada para blanquear”, expresó con un tono calmo. A su lado, la insistencia —ya característica— de los panelistas: ¿hay, o no hay, una relación? Él insistió: “Esto no tiene título, porque es algo de hace días. ¿Por qué voy a tener que confirmar algo que no tengo que confirmar?”.

Marcela Tauro apuró la definición. Y entonces la frase, que para muchos vale como un cierre: “¿Estoy de novio con Dai? No. Esa sería la realidad”. Lo que Nico no oculta es el cariño y la confianza que lo conectan con Fernández: “Nos conocemos hace un montón, porque somos muy amigos. Pasamos de compañeros a mejores amigos en los últimos tiempos. Me he apoyado mucho en ella y ella en mí. Y sí, por ahí nos vamos a conocer desde otro lugar”.

Así, la supuesta nueva novia de Nico Vázquez, lejos de alimentar versiones espectaculares, revela un perfil de mujer luchadora y artista. Una persona que supo brillar bajo las luces del teatro, sobrevivir a la oscuridad de la pandemia, y hoy enfrenta el escrutinio público, justo cuando sus relaciones personales y profesionales se entrelazan en el mismo escenario.