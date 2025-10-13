Ingresar
Se agranda el universo de Game of Thrones: llega una nueva serie a HBO Max

Más de seis años después del final de la producción original, la plataforma de streaming sigue sacándole jugo a su mundo ficcional.

Hoy 19:19
Game Of Thrones

La plataforma de streaming HBO Max confirmó el lanzamiento de una nueva serie del universo de Game of Thrones (Juego de tronos) y llenó de expectativa a los fanáticos de la producción luego de más de seis años desde el final de la producción original en el streaming.

Esta producción contará con un total de seis episodios, los cuales llegarán de forma semanal y siempre los domingos, por lo que terminará el 22 de febrero de 2026. Por el lado del elenco, los protagonistas serán Peter Claffey (Ser Duncan the Tall/Dunk), Dexter Sol Ansell (Prince Aegon "Egg" Targaryen), Finn Bennett (Prince Aerion "Brightflame" Targaryen) y Bertie Carvel (Prince Baelor "Breakspear" Targaryen).

Por el lado de la sinopsis, HBO Max reveló: "El viaje de dos héroes improbables -un caballero joven, ingenuo pero valiente, y su diminuto escudero- en una era en la que la dinastía Targaryen aún gobierna desde el Trono de Hierro y el recuerdo de los dragones sigue vivo en la memoria de los hombres". Según informaron, promete un enfoque en la amistad, la lealtad y el crecimiento personal de sus protagonistas.

