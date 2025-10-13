Scaloni y la presencia de Messi ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa previa al último amistoso de la gira por Estados Unidos.

Luego del triunfo por 1-0 ante Venezuela, la Selección Argentina se prepara para completar su gira de amistosos por Estados Unidos. Este martes a las 21:00, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, en un duelo que marcará el cierre de la ventana FIFA de octubre.

En conferencia de prensa previa al último entrenamiento, Scaloni habló sobre la posible presencia de Lionel Messi, quien regresó a la convocatoria tras su gran actuación con Inter Miami, donde convirtió un doblete frente a Atlanta United por la MLS.

“Lo vi jugar el sábado, terminó bien, aunque todavía no hablé con él. Si está en condiciones, mañana jugará. Veremos si lo hace desde el inicio o algunos minutos. Si volvió es porque va a tener acción, pero no puedo decir cuántos minutos”, explicó el entrenador.

Otro nombre confirmado fue el de Emiliano “Dibu” Martínez, que volverá a ser titular en el arco. “Emiliano quiere jugar siempre, como todos, y eso está muy bien. Seguramente mañana ataje él también. Ha hecho un esfuerzo para venir tras el problema en el gemelo. En noviembre probaremos otra cosa”, adelantó Scaloni.

El técnico también adelantó que habrá minutos para algunos de los jugadores nuevos en la citación, entre ellos José Manuel “Flaco” López. “Algunos de los nuevos van a jugar mañana. Creemos que lo merecen y es una linda oportunidad para que demuestren su valía. Con López estamos contentos, dio un salto importante en los últimos meses y seguramente tendrá su chance de vestir la camiseta de la Selección”, sostuvo.

La charla con Mastantuono y su futuro en la Selección

Scaloni también se refirió a Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid, quien fue desafectado por lesión. “Franco va a ir dándonos cada vez más. Tuvimos una charla antes de que vuelva a Madrid. Está madurando, tiene 18 años y debe ir paso a paso. Está capacitado para darnos su fútbol cuando llegue el momento”, afirmó.

Más frases destacadas de Scaloni

El DT argentino dejó varios conceptos en su encuentro con la prensa:

Convocatorias futuras: “La próxima lista será más o menos la misma. Miramos que jueguen bien, que entiendan nuestro fútbol y que sean buenos compañeros. Si sumamos nuevos chicos, será porque pueden aportar más”.

“La próxima lista será más o menos la misma. Miramos que jueguen bien, que entiendan nuestro fútbol y que sean buenos compañeros. Si sumamos nuevos chicos, será porque pueden aportar más”. Matías Soulé: “ Está en el radar , igual que Buonanotte, Garnacho o Carboni. Todos tienen futuro de Selección y los iremos convocando según su crecimiento”.

“ , igual que Buonanotte, Garnacho o Carboni. Todos tienen futuro de Selección y los iremos convocando según su crecimiento”. Nivel de Concacaf: “No hay partidos fáciles. Lo vivimos el año pasado, cuando empezamos perdiendo un amistoso. Todo depende de cómo se afrontan los partidos”.

“No hay partidos fáciles. Lo vivimos el año pasado, cuando empezamos perdiendo un amistoso. Todo depende de cómo se afrontan los partidos”. Sobre México: “Tengo un gran respeto, es una Selección con estructura y jerarquía. Lo que se dice en redes no refleja la realidad”.

“Tengo un gran respeto, es una Selección con estructura y jerarquía. Lo que se dice en redes no refleja la realidad”. Finalissima: “No sabemos nada de eso. Pregunté y no tenemos información, no hay nada confirmado”.

“No sabemos nada de eso. Pregunté y no tenemos información, no hay nada confirmado”. Trabajo en juveniles: “El trabajo en las inferiores es admirable. Romeo, Placente, Quiroga y Garcé hacen todo por amor a la camiseta. Están formando jugadores que algún día llegarán a la Mayor”.

Con la incógnita sobre Messi y la intención de seguir probando variantes, la Scaloneta buscará cerrar su paso por Estados Unidos con otra victoria y buenas sensaciones antes de la última ventana del año.