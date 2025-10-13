Escándalo en San Lorenzo: Marcelo Moretti reapareció y se tuvo que ir en patrullero

Luego del fallo de la Justicia a su favor, el mandatario del Ciclón regresó para retomar sus funciones y los hinchas le demostraron su repudio.

Hoy 19:41

El caos institucional de San Lorenzo parece no tener fin. Tras varios meses de incertidumbre, Marcelo Moretti regresó este lunes a la presidencia del club luego de que la Justicia Civil habilitara formalmente su restitución en el cargo. Sin embargo, su vuelta estuvo lejos de la calma: fue recibido por insultos y protestas de hinchas que se autoconvocaron en la sede de Avenida La Plata.

El dirigente llegó pasadas las 11 de la mañana para reunirse con empleados y directivos, pero su presencia generó una fuerte reacción entre los socios que pasaban por la zona. Con el correr de los minutos, la tensión escaló: varios simpatizantes intentaron ingresar al edificio, aprovechando cada vez que se abrían las puertas, mientras otros las golpeaban con patadas en señal de repudio.

Moretti, que había tomado una licencia tras el escándalo por una cámara oculta en la que presuntamente recibía coimas por el fichaje de un juvenil, vio su gestión tambalear en septiembre, cuando la renuncia masiva de dirigentes derivó en una situación de acefalía institucional. En ese momento, se barajaba la posibilidad de conformar un gobierno de transición y llamar a elecciones anticipadas.

Sin embargo, la Cámara Civil resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por Moretti, argumentando que la supuesta acefalía “fue irregular” y que el proceso “debía retrotraerse hasta que la Comisión Directiva se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al Estatuto”. De este modo, la Asamblea Extraordinaria convocada para definir nuevas autoridades quedó suspendida hasta tanto el mandatario disponga una nueva convocatoria.

Cruces y acusaciones internas

El conflicto institucional no solo involucra a los socios, sino también a los propios dirigentes. Ulises Morales, presidente de la disuelta Mesa Directiva, criticó con dureza a Moretti y cuestionó su capacidad para conducir el club.

“Fue un diálogo poco feliz, en malos términos. Creo que Moretti antes de asumir debería someterse a una pericia psiquiátrica. No está mentalmente preparado. Me envió un mensaje burlándose porque vuelve. ¿Les parece que la situación del club está para burlarse? Es patético. Es una persona que miente descaradamente”, expresó Morales en declaraciones a Radio La Red.

Con la sede rodeada de tensión y la interna dirigencial al rojo vivo, el futuro de San Lorenzo vuelve a quedar envuelto en la incertidumbre. Mientras la Justicia respalda su regreso, Marcelo Moretti deberá enfrentar no solo la crisis institucional, sino también la desconfianza de buena parte del mundo azulgrana, que ve con preocupación el rumbo del club.