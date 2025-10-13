El conmovedor reencuentro de una pareja secuestrada por Hamas que pasó dos años separada: “Juntos otra vez”

Después de más de dos años de cautiverio y separación forzada, Noa Argamani y su novio, Avinatan Or, volvieron a abrazarse. La imagen del reencuentro, difundida por las Fuerzas de Seguridad de Israel, conmovió al mundo.

Hoy 21:18

Avinatan Or fue uno de los 20 rehenes liberados este lunes tras permanecer en manos de Hamas desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Ese día, él y Noa fueron secuestrados mientras asistían al Festival de Música Nova, en el sur de Israel.

La foto de Argamani siendo llevada a Gaza sobre una moto, gritando desesperada, se convirtió en uno de los símbolos más desgarradores del ataque. Detrás, marchaba Or, rodeado por sus captores.

Noa recuperó su libertad el 8 de junio de 2024 durante una operación militar israelí en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Su pareja, de 32 años, permaneció cautiva hasta este lunes, cuando finalmente fue liberado junto a otros 19 rehenes.

Un reencuentro que parecía imposible

Durante su cautiverio, Argamani se transformó en una voz visible de los familiares de los secuestrados. En febrero pasado, habló ante la ONU para pedir la liberación de su novio y de los demás rehenes, aunque reconoció que temía no volver a verlo nunca. Su historia la llevó a ser incluida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Pero el destino les dio una segunda oportunidad. “Se abrazaron con alegría tras dos años separados. Se besaron y luego se sentaron mirándose a los ojos, como si no pudieran creer que estuvieran juntos de nuevo”, relató The Jerusalem Post.

Los médicos que asistieron a Or indicaron que había perdido cerca del 30% de su peso durante el cautiverio y que pasó la mayor parte del tiempo en aislamiento. “Parecía tranquilo y retraído cuando habló con el personal militar, pero al ver a Noa gritó, repentinamente animado. Se sentaron y se miraron, saboreando la certeza de que la pesadilla había llegado a su fin”, detalló el medio.

Dos años y ocho días después de aquel secuestro, la pareja pudo finalmente reencontrarse. Una imagen de amor y resistencia que simboliza, para muchos israelíes, la esperanza de volver a abrazar a los que aún siguen en manos de Hamas.