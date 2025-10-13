Horror en Chaco: hallaron muerta a una joven desaparecida en un pozo tapado con cemento

Tras varios días de intensa búsqueda, fue encontrado el cuerpo sin vida de Gabriela Arací Barrios, una joven de 20 años que había desaparecido el domingo en la localidad chaqueña de Avia Terai.

Hoy 22:15

El cadáver de la joven fue hallado dentro de un pozo cloacal cubierto con cemento, en la vivienda de un hombre con quien mantenía una relación sentimental.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El principal sospechoso, identificado como Jesús “Huesa” Salvatierra, de 33 años, fue detenido luego de que los investigadores detectaran heridas en su cuerpo compatibles con signos de defensa por parte de la víctima.

La desaparición

Gabriela fue vista por última vez en la madrugada del domingo, cuando salió de su casa en el barrio 108 Viviendas. Al no regresar ni responder los mensajes, su madre realizó la denuncia y la Policía del Chaco activó de inmediato el protocolo de búsqueda.

Durante los rastrillajes, los efectivos hallaron la motocicleta de la joven completamente calcinada dentro de una vivienda abandonada, lo que intensificó las sospechas y derivó en varios allanamientos. En ese marco, fueron demorados cuatro hombres y una mujer que habrían estado con Gabriela antes de su desaparición.

El macabro hallazgo

El operativo de búsqueda continuó este martes bajo la coordinación del Equipo Fiscal N°3 de Sáenz Peña. Con el apoyo de drones y perros adiestrados, los investigadores inspeccionaron la casa de Salvatierra.

Uno de los canes especializados en detección de restos humanos marcó con insistencia una zona específica del terreno. Al remover el lugar, los agentes descubrieron un pozo cloacal sellado con una tapa de cemento. Dentro, los bomberos encontraron una bolsa de arpillera amarilla que contenía el cuerpo de una mujer parcialmente desnuda, posteriormente identificado como el de Gabriela Barrios.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Sáenz Peña para la autopsia correspondiente, que permitirá establecer las causas exactas de la muerte.

Avances en la investigación

Durante el allanamiento, la Policía secuestró cuatro cuchillos, prendas con manchas de sangre, un mantel, una motocicleta RX 150 cc y un equipo de radio portátil, elementos que serán sometidos a peritajes científicos.

Los investigadores también analizan audios de una fuerte discusión entre Barrios y Salvatierra registrada pocas horas antes del crimen.

El fiscal Marcelo Soto ordenó la imputación inmediata del detenido y la continuidad de las pericias en el domicilio. Además, evalúa la posible participación o encubrimiento de los otros demorados.

La causa, que comenzó como una búsqueda de persona, pasó a ser investigada como un presunto femicidio.