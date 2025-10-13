Ingresar
Karen Reichardt estalló contra el feminismo por las críticas a su apellido: “¡Basta de joder con mi nombre!”

La candidata de La Libertad Avanza respondió desde sus redes a los cuestionamientos por usar el apellido de su abuela materna. En su descargo, desafió al feminismo y defendió su identidad familiar a días de las elecciones legislativas.

Hoy 22:21
Karen Reichardt

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, encendió la polémica en redes sociales luego de responder con dureza a quienes la criticaron por usar el apellido de su abuela materna. En un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), la dirigente libertaria apuntó directamente contra el feminismo y contra figuras políticas y mediáticas como Jorge Taiana, Julia Mengolini y Victoria Tolosa Paz.

¡Basta de joder con mi nombre!”, escribió Reichardt al comienzo de su posteo, que rápidamente se viralizó. Luego, aclaró el origen del apellido que generó debate: “Reichardt es el apellido de mi abuela materna, vía mi mamá Celia”.

Lejos de renegar de su linaje paterno, la candidata aseguró ser “100% ambas: la fuerza de mi linaje materno y el orgullo de mi padre”, cuyo apellido es Vázquez.

En medio de la polémica, Reichardt aprovechó para enviar un mensaje político y desafiar al movimiento feminista, con el que los libertarios mantienen un fuerte enfrentamiento ideológico:

“¿Feministas, no pelean por esto? Honrar a las mujeres en la herencia”, lanzó.

La publicación cerró con los hashtags #SoyReichardtYVazquez y #LLA, y se suma a una serie de mensajes que la candidata ha compartido en el tramo final de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Con este gesto, busca reafirmar su identidad y responder a las críticas de la oposición y de distintos sectores del oficialismo.

TEMAS Karen Reichardt La Libertad Avanza

