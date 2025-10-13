La municipalidad dio por finalizado con una importante asistencia el curso de lengua de señas argentinas

La capacitación concluyó con la realización de un examen escrito.

Con una amplia convocatoria, se cerró el curso de lengua de señas argentinas organizado por el área de Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital.

La capacitación concluyó con la realización de un examen escrito a través del cual se evaluaron los conocimientos adquiridos por los participantes a lo largo de las jornadas de enseñanza-aprendizaje.

Al respecto, el director de Desarrollo Social, Fernando Zelaya, destacó el interés y el compromiso asumido por los cursantes, como también el de los profesores que brindaron herramientas para fortalecer la comunicación inclusiva.

Asimismo, agradeció a la Asociación Civil de Ayuda a la Persona Sorda de Santiago del Estero por su acompañamiento a las políticas públicas de inclusión del municipio, impulsadas por la intendente, Ing Norma Fuentes.

En tanto, en el mes de noviembre se dará apertura a una segunda comisión, cuya inscripción y requisitos serán anunciados a través de las redes sociales de la Dirección de Desarrollo Social.