Habló el taxista que llevó al detenido por el doble crimen de Córdoba y a su hijo: “Conversaban normalmente”

Silvio llevó a Pablo Laurta y al nene de cinco años hacia la terminal, donde se tomaron un micro para irse a Entre Ríos luego del doble femicidio.

Hoy 22:58
taxista

Mientras continúa la conmoción en Córdoba, habló el taxista que llevó a Pablo Laurta, el hombre acusado de haber matado a su expareja y a su exsuegra en Córdoba, y a su hijo a la terminal.

De acuerdo a su testimonio, Laurta se comunicó con la central de radiotaxi cerca de las 10 de la mañana del sábado. En ese momento, los operadores le indicaron el viaje a Silvio, pero que estaba con otro pasajero.

“Teníamos una distancia importante. Le aviso el tiempo que iba a tener yo hasta llegar a la propiedad y cuando pudieron comunicarse con el hombre, él confirmó que aguardaba mi llegada. Me desocupé del servicio que tenía y fui para ahí”, contó.

Y siguió: “Cuando llegué a la cuadra, vi al hombre con el nene en la vía pública, no salieron de ninguna casa. Llevaba un bolso y una mochila. Se subieron al auto y el hombre dijo que iban a la terminal vieja". Desde allí, el plan de Laurta era tomarse un micro a Entre Ríos para, luego, escaparse con P. hacia el paso fronterizo con Uruguay.

Al consultarle por alguna ruta particular y por el tiempo estimado de viaje, Laurta se mostró sin inconvenientes: “Me dijo que era indistinto el recorrido, que no había problema por el camino. Le pregunté si tenía apuro y me contestó que no, que estaba perfecto de tiempos. Fue todo lo que se habló”.

“El nene estaba al medio y el hombre detrás mío. No noté nada extraño, venían conversando normalmente, cosas simples que se entendía que eran padre e hijo”, afirmó Silvio en declaraciones a ElDoce.

Según detalló el conductor, el nene de 5 años venía distraído: “Como un niño normal, comentaba cosas y hablaba con el hombre. Pero no detecté ninguna anomalía, ninguna situación previa al traslado como para informar a la central o buscar ayuda. Fue un traslado totalmente común”.

“No tomé ninguna desviación ni nada, seguí la ruta pactada. Le pregunté donde quería bajarse y me pidió que lo dejara en la plaza que está al frente de la terminal, sobre la calle Tránsito Cáceres de Allende. Me dijo que se iban a quedar en la plaza porque estaban en tiempo", recordó.

Luego de todo lo que sucedió, Silvio lamentó el brutal doble femicidio y reflexionó: “Indirectamente soy copartícipe de algo que no me corresponde y de un hecho en el que no tengo ningún tipo de vínculo. Uno ya en frío se pone a pensar y podría haber tenido otras consecuencias. Si hubiera cambiado el recorrido o iba por otro sector, podría haber sido yo él afectado o me podria haber reducido”.

