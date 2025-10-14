Sigourney Weaver confirma conversaciones para volver a la franquicia de Alien

La actriz se habría reunido con Disney para discutir la historia propuesta por Walter Hill, productor histórico de la saga.

Más de cuarenta años después de su debut en Alien, Sigourney Weaver podría volver a enfrentarse al xenomorfo que marcó su carrera. Durante la New York Comic Con, la actriz confirmó que mantuvo conversaciones con Disney, actual propietaria de 20th Century Studios, para retomar el papel de Ellen Ripley en una nueva entrega de la franquicia. La posibilidad surge en un momento de expansión del universo creado por Ridley Scott, impulsado por proyectos recientes como la película Alien: Romulus y la serie Alien: Planeta Tierra.

Según recoge Entertainment Weekly, la propuesta se basa en una idea escrita por Walter Hill, productor y guionista clave de la saga, quien habría redactado unas cincuenta páginas imaginando dónde estaría Ripley en la actualidad. “Son realmente extraordinarias”, aseguró Weaver, aunque aclaró que el proyecto se encuentra en una fase muy temprana. “No sé si va a suceder, pero tuve una reunión con Fox o Disney, o quien sea ahora”, comentó con humor ante los fanáticos.

En el pasado, la actriz había descartado regresar al personaje, salvo por el proyecto no concretado de Neill Blomkamp. “Siempre pensaba: déjenla descansar, que se recupere”, recordó. Sin embargo, el enfoque de Hill parece haberla hecho reconsiderar su postura: “Habla de una sociedad que encierra a alguien que intentó ayudar a la humanidad, pero que se ha convertido en un problema para ellos. Así que la apartan”.

La intérprete, nominada al Oscar por Aliens: el regreso, adelantó que esta posible película no repetiría las dinámicas de acción claustrofóbica que caracterizaron a la saga original. “No sería correr por los conductos de ventilación”, explicó. “Sería un tipo de Alien muy distinto, con un guion realmente bueno. Terrorífico”. De todos modos, tranquilizó a los seguidores: “El alien aparece. Es inevitable”.

Weaver destacó la habilidad de Hill para capturar la esencia del personaje: “Entiende su fuerza, su ira y su sentido del humor. Es sorprendentemente difícil escribir a Ripley. Todo el mundo la hace sonar como una profesora de gimnasia. Pero Walter lo consigue”.

La actriz también habló sobre su vínculo con la franquicia actual y mencionó que ha visto la serie Alien: Planeta Tierra, creada por Noah Hawley para FX, junto a su esposo. Confesó que aún siente miedo ante los xenomorfos: “No quiero verla sola, por si una de esas cosas sale de la pantalla”. Además, elogió la serie por centrarse más en los temas humanos que en las criaturas, destacando su reflexión sobre el poder y la codicia.

Desde su primera aparición en 1979, Sigourney Weaver ha interpretado a Ripley en cuatro películas —Alien, Aliens: el regreso, Alien³ y Alien: resurrección—, consolidándose como una de las heroínas más emblemáticas del cine de ciencia ficción. Aunque su regreso aún no está confirmado, la posibilidad de una nueva colaboración con Walter Hill reaviva la esperanza de los fanáticos de ver nuevamente a Ellen Ripley enfrentarse al terror del espacio.