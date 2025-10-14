Dua Lipa invitó a Green Day a su concierto para cantar "Wake Me Up When September Ends"

La artista británica sorprendió a sus fans en San Francisco al compartir escenario con Billie Joe Armstrong.
Las sorpresas musicales se han convertido en una constante dentro del Radical Optimism Tour de Dua Lipa, y su paso por San Francisco no fue la excepción. Durante su concierto en el Chase Center, la cantante británica invitó al escenario a Billie Joe Armstrong, vocalista y guitarrista de Green Day, para interpretar juntos el clásico “Wake Me Up When September Ends”.
El público estalló en aplausos cuando Armstrong apareció para tocar los primeros acordes de la canción, uno de los temas más emblemáticos del punk rock de los 2000. Con un tono más íntimo y melódico, Dua Lipa acompañó su voz, logrando un dueto inesperado y cargado de emoción que unió generaciones musicales.
El momento fue registrado por numerosos asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales. “Dua y Billie Joe juntos. No lo puedo creer”, escribió una fan en X (ex Twitter), mientras los videos se compartían por todo el mundo.
La participación de Armstrong se suma a la tradición de Dua Lipa de rendir homenaje a artistas locales durante su gira. En Los Ángeles, por ejemplo, la cantante había invitado a Gwen Stefani para interpretar el clásico “Don’t Speak”, generando otra ovación entre el público.
Con esta versión de “Wake Me Up When September Ends”, Dua Lipa no solo rindió tributo a una de las bandas más icónicas de California, sino que también reafirmó su versatilidad artística, demostrando que puede moverse con naturalidad entre el pop, la electrónica, el soul y el punk rock, sin perder su sello personal.