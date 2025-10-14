Donald Trump a Javier Milei en la Casa Blanca: "Si pierde las elecciones no seremos generosos con Argentina"

En vivo. El Presidente y su comitiva participan de un almuerzo con su par norteamericano y el titular del Tesoro, Scott Bessent, en la Casa Blanca. Trump brindó un fuerte apoyo a Milei. "Acá estamos dándote un apoyo para las elecciones", le dijo.

Hoy 15:47

El presidente Donald Trump habló ante los medios mientras se llevó a cabo el principio de la reunión de trabajo con Javier Milei. Allí, destacó la labor económica del Gobierno y reiteró su apoyo para el mandatario argentino en la previa de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expreso en mientras respondía preguntas. Y añadió: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, dijo Trump en otro pasaje de la conferencia a la que accedieron diferentes medios.





Javier Milei mantiene un encuentro este martes con Donald Trump en la Casa Blanca para ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana.

Milei llegó a la base militar Andrews acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

El canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, aguardaron a Milei en Washington. Y toda la comitiva descansa en Blair House, la residencia para los invitados oficiales que se encuentra frente a la Casa Blanca.

Milei fue recibido por Trump a las 14:00 (hora de Argentina), almorzarán juntos y luego dará inició el cónclave entre ambos mandatarios.