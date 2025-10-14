Comienza el juicio contra sujeto por el abuso sexual de su hijastra

Amílcar Loto ya estaba condenado por el asesinato de su esposa. Al salir libre abusó de su hijastra, hecho por el que hoy comenzará a ser juzgado en Tribunales.

Hoy 08:00

Hoy comenzará un nuevo juicio contra Amílcar Loto, un nombre que años atrás estremeció a la sociedad santiagueña.

El hombre, que fue condenado en su momento a 10 años de prisión por el brutal asesinato de su pareja, Araceli Cabrera, ocurrido en julio de 2011, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Esta vez, la Justicia lo juzgará por un delito de abuso sexual en perjuicio de su hijastra.

En aquel entonces, la desaparición de Araceli Cabrera había movilizado a familiares, vecinos y autoridades policiales. Su cuerpo fue hallado días después, semienterrado en un campo de las afueras de la ciudad. La escena fue descrita por los investigadores como "de una frialdad extrema".

Las pruebas recolectadas durante la instrucción, sumadas a testigos y peritajes, permitieron a la Fiscalía sostener la acusación contra Loto, quien finalmente fue condenado a 10 años de prisión efectiva por el crimen. Según lo expresado por los jueces en la sentencia, se trató de un homicidio cometido con alevosía y una clara intención de ocultar el cuerpo de la víctima.

Tras cumplir íntegramente su condena, Loto recuperó la libertad. Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en los registros judiciales. Esta vez, enfrenta una denuncia por un delito de carácter sexual, que habría sido cometido en perjuicio de su hijastra.