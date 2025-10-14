Con el regreso de Messi, Argentina enfrenta a Puerto Rico en un amistoso inédito

Por el segundo partido de la gira, la Scaloneta jugará en Miami ante el conjunto caribeño, un rival contra el que jamás se midió. Transmite Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

Hoy 10:31

La Selección Argentina jugará este martes desde las 21.00 frente a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Miami, en el cierre de su gira de amistosos por Estados Unidos. El encuentro, que será transmitido por Canal 7 Satelital de Santiago del Estero, marcará la primera vez en la historia que ambos seleccionados se enfrenten.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega al compromiso tras vencer por 1-0 a Venezuela, con un gol de Giovani Lo Celso que fue dedicado al fallecido Miguel Ángel Russo. Para este partido, la gran incógnita pasa por la presencia de Lionel Messi, quien regresó a los entrenamientos luego de su doblete con el Inter Miami ante Atlanta United, aunque el cuerpo técnico evaluará su estado físico antes de definir si será titular o sumará minutos en el complemento.

La Albiceleste, que no contará con Franco Mastantuono ni Enzo Fernández por lesión, podría presentar variantes respecto al equipo que venció a la Vinotinto. Scaloni anticipó que planea probar a algunos de los nuevos convocados, como Lautaro Rivero (River Plate) y José Manuel López (Palmeiras), quienes podrían tener su debut con la Selección Mayor.

Por su parte, Puerto Rico, dirigido por Charlie Trout, atraviesa una etapa de reconstrucción. Eliminado de las Eliminatorias de la Concacaf tras perder con Surinam y El Salvador, el conjunto caribeño —que ocupa el puesto 155 del ranking FIFA— apuesta sus esperanzas a Jeremy de León, joven talento del Real Madrid cedido en el Hércules de España.

Probables formaciones: Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José Manuel López y Nico Paz o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.

Hora: 21.00

Estadio: Chase Stadium (Miami)

TV: Canal 7 Satelital (Santiago del Estero)