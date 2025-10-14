En vivo: con el regreso de Messi, Argentina enfrenta a Puerto Rico en un amistoso inédito

Por el segundo partido de la gira, la Scaloneta jugará en Miami ante el conjunto caribeño, un rival contra el que jamás se midió. Transmite Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.
La Selección Argentina jugará este martes desde las 21.00 frente a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Miami, en el cierre de su gira de amistosos por Estados Unidos. El encuentro, que será transmitido por Canal 7 Satelital de Santiago del Estero, marcará la primera vez en la historia que ambos seleccionados se enfrenten.
