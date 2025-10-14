El nuevo apodo de la prensa europea para Colapinto que fue furor en las redes

De cara al Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1, el piloto de Alpine recibió un curioso sobrenombre relacionado con la argentinidad.

La Fórmula 1 retomará su actividad el próximo fin de semana con el Gran Premio de los Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, y uno de los protagonistas que vuelve a estar en el centro de la atención es Franco Colapinto, el joven piloto argentino de Alpine, que recibió un curioso y simbólico apodo de parte de la prensa europea: “El Gaucho”.

El mote fue asignado por Sky Sports Italia, medio que destacó la sólida actuación del bonaerense en el pasado GP de Singapur, donde finalizó en el 16° lugar. “El Gaucho que firmó una presentación decorosa”, escribió el sitio italiano, resaltando tanto su desempeño como su identidad argentina. Hasta ahora, Colapinto siempre había sido mencionado por su nombre, sin un sobrenombre que lo representara, pero el público argentino adoptó con entusiasmo el nuevo apodo por su conexión con la cultura y el folklore nacional.

Optimista por lo que viene, el piloto de Pilar expresó en redes sociales: “Se viene la mejor parte del año”, en referencia al tramo final de la temporada. Su objetivo es claro: afianzarse en Alpine y pelear por una butaca titular en 2026. En ese camino, Colapinto continúa cosechando elogios dentro del paddock de la Fórmula 1.

Uno de los que destacó su crecimiento fue su exjefe en Williams, James Vowles, quien recordó con admiración su paso por el equipo británico: “Sigue siendo rápido. Muy, muy rápido, no hay duda de eso. Incluso en su debut en Monza fue fantástico, y la carrera siguiente, en Bakú, fue extraordinaria. Hizo mucho trabajo en el simulador y se adaptó de forma brillante”, señaló el directivo, destacando la rápida evolución del argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Con el reconocimiento internacional y el apoyo de los fanáticos argentinos, Franco Colapinto, “El Gaucho” de la Fórmula 1, afrontará un nuevo desafío en Austin, donde buscará seguir dejando su huella entre los grandes pilotos del campeonato.