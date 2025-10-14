Según Harvard, ducharse todos los días podría no ser tan saludable como se cree

Un informe de la universidad estadounidense advierte que el exceso de higiene puede afectar la barrera natural de la piel y alterar el equilibrio de bacterias beneficiosas.

Hoy 08:52

Durante años, la ducha diaria fue un hábito casi incuestionable. Para muchos, representa un momento indispensable para comenzar el día con energía o para relajarse antes de dormir. Sin embargo, investigaciones recientes impulsadas por la Universidad de Harvard están desafiando esa idea: bañarse todos los días podría no ser tan saludable como pensamos.

El Dr. Robert H. Shmerling, editor de la publicación médica Harvard Health Publishing, explica que una higiene excesiva puede alterar el equilibrio natural de la piel. Aunque el agua y el jabón son esenciales para eliminar bacterias y prevenir enfermedades, su uso excesivo puede tener el efecto contrario: resecar la piel, causar irritaciones e incluso aumentar el riesgo de infecciones.

El problema radica en que la piel humana produce aceites naturales que la protegen y mantienen su humedad. Cuando se eliminan con demasiada frecuencia —especialmente con jabones agresivos o duchas muy calientes—, esa barrera se debilita. Esto puede derivar en picazón, enrojecimiento o sensibilidad. En algunos casos, incluso los productos cosméticos suaves o ecológicos pueden provocar reacciones si se aplican sobre una piel sobrelavada.

La gran pregunta que se hacen los especialistas es: ¿cuántas duchas son suficientes? Según Harvard, lo ideal es bañarse unas cuatro veces por semana, siempre que no existan condiciones evidentes de sudor o suciedad. Esta recomendación aplica especialmente a climas templados o estaciones más frías, cuando el cuerpo no transpira tanto.

Por supuesto, hay excepciones. Si la persona realiza actividad física intensa, trabaja al aire libre o vive en zonas de calor extremo, el baño diario sigue siendo aconsejable. En esos casos, el objetivo principal es eliminar el sudor y las bacterias que pueden proliferar con la humedad.

Además de la frecuencia, la duración y la temperatura del agua son factores clave. Los expertos recomiendan duchas breves, de no más de tres minutos, con agua tibia, no caliente. El exceso de calor puede eliminar los aceites naturales de la piel y contribuir a la resequedad. También aconsejan usar jabones suaves y evitar exfoliantes o cremas con fragancias fuertes.

Otro punto importante es no olvidar la hidratación posterior. Aplicar una crema o loción humectante después del baño ayuda a restaurar la barrera cutánea y mantener la piel sana, especialmente durante el invierno o en ambientes con calefacción.

En definitiva, la ducha diaria no es sinónimo de mejor salud. Los expertos de Harvard proponen repensar nuestras rutinas: cuatro duchas semanales, cortas y con agua tibia, pueden ser más que suficientes para mantener una buena higiene sin dañar la piel.

Repensar este hábito, tan arraigado culturalmente, puede ayudar a cuidar la salud cutánea, ahorrar agua y adoptar un enfoque más consciente del bienestar cotidiano.