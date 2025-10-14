Quimsa volvió al triunfo ante Atenas de Córdoba en el Ciudad

La Fusión dominó el encuentro y se quedó con la victoria 102 a 66 en una nueva presentación por la Liga Nacional.

Quimsa volvió a hacerse fuerte en casa y no dejó dudas ante Atenas de Córdoba, al que superó con amplitud por 102 a 66 en el Estadio Ciudad. El equipo de Leandro Ramella mostró una sólida versión colectiva y tuvo en Leonardo Lema a su gran figura, con 23 puntos y 11 rebotes, mientras que Brandon Robinson acompañó con 18 unidades, 16 de ellas en el primer tiempo.

En el inicio del partido la visita encontró tiros efectivos con Ferreyra y Arn para adelantarse 9 a 2 en tres minutos. La Fusión sumó con cinco puntos seguidos de Robinson para empatar el pasaje. Sanders y Loving adelantaron de nuevo al griego pero el cierre de cuarto fue para el local con triples de Robinson y Figueredo para el 24 a 19.

En el segundo segmento Robinson siguió lastimando a distancia con un par de bombas que ampliaron la brecha, tras un tiempo muerto del entrenador Peirone Atenas encontró respuestas en ofensiva mediante tiros de Buendía y Montero. Los dirigidos por Ramella siguieron con su eficacia de tres puntos con Cavallero y Solanas, rumbo al entretiempo arriba Quimsa 48/41.

En el complemento el equipo cordobés se quedó sin gol mientras que Meyinsse y Lema ampliaron la ventaja. Con buenas transiciones y seguros en defensa, Quimsa estiraba la brecha ante un Atenas que buscó con Buendía y Oberto, pero nuevamente el cierre del cuarto quedó para la Fusión con un triple de Figueredo, 73 a 52 a falta de diez minutos.

El último parcial no modificó el resultado e incluso el local siguió aumentando diferencias con Lema además de poner a los juveniles Cogliatti y Amprimo en cancha para el triunfo 102 a 66. Leonardo Lema aportó 23 puntos con 11 rebotes y Brandon Robinson 18 tantos (16 en el primer tiempo). En la visita, 13 de Manuel Buendía.

Quimsa (3 triunfos y 2 derrotas) tendrá acción en una semana cuando reciba a Racing de Chivilcoy, mientras que Atenas (3 - 3) visitará a Olímpico el jueves.