Más problemas para Independiente: la Conmebol rechazó la apelación

La dirigencia del Rojo intentará recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por las sanciones impuestas por el ente máximo del fútbol sudamericano.

Hoy 09:09

La Comisión de Apelaciones de la Conmebol desestimó el reclamo presentado por Independiente tras el fallo por los incidentes ocurridos en el partido frente a Universidad de Chile, disputado en el estadio Libertadores de América por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Ante esta negativa, la dirigencia del Rojo, encabezada por Néstor Grindetti, analiza recurrir la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con la intención de reducir la dureza de las sanciones impuestas por el organismo sudamericano.

El castigo impuesto por Conmebol incluye la eliminación de Independiente del certamen internacional, catorce partidos sin público en competencias continentales y una multa económica de 250 mil dólares, tras los graves incidentes registrados el pasado 20 de agosto.

Si bien los disturbios comenzaron con hinchas de Universidad de Chile arrojando proyectiles hacia la parcialidad local, la reacción violenta de la barrabrava del Rojo, que se desplazó hacia el sector visitante y agredió a simpatizantes chilenos, llevó a la Conmebol a otorgarle la clasificación al equipo trasandino.

Ahora, Independiente podrá revisar los fundamentos del fallo una vez que el organismo sudamericano los publique oficialmente. A partir de ese momento, el club de Avellaneda dispondrá de 21 días para presentar su apelación ante el TAS, en busca de revertir parcialmente una sanción que considera desmedida.