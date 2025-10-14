Mia Goth deslumbra con transparencias en el estreno de "Frankenstein" en Londres

La actriz británica reafirma su dominio de la moda con un vestido de tul malva que combina elegancia y atrevimiento en el BFI Festival.

Hoy 09:29

Mia Goth volvió a convertirse en el centro de atención durante el estreno de ‘Frankenstein’ (Netflix) en el BFI Festival de Londres, luciendo un vestido que confirma su apuesta por las transparencias como arma fashionista. A lo largo de la gira de promoción de la película, la actriz ha desfilado con varias versiones de este concepto, desde un diseño de la colección debut de Jonathan Anderson para Dior hasta el último modelo que presentó en la capital británica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El vestido elegido para el estreno destaca por su color malva empolvado, su profundo escote trasero y el delicado tul de seda, que define tanto la silueta como la caída de la prenda. Mia lo combinó con zapatos de Aquazzura y un anillo de Tiffany & Co., completando un look que aúna sofisticación y atrevimiento.

La elección de la transparencia como tendencia no es casual. Aunque ciertos festivales, como Cannes, limitan este tipo de prendas en sus alfombras rojas, el reinado de los diseños semi-desnudos continúa ganando espacio, gracias a la habilidad de actrices y estilistas para convertir la audacia en elegancia. Diseños históricos de Galliano y McQueen en los años noventa ya demostraban que una transparencia bien trabajada puede ser más evocadora y distinguida que conjuntos más recargados.

Con este look, Mia Goth reafirma su capacidad para marcar tendencia y confirma que la moda no solo busca impresionar, sino también innovar y jugar con nuevas formas de expresión sobre la alfombra roja.