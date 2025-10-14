Añatuya: detienen a un hombre que realizaba exhibiciones obscenas en la vía pública

El incalificable sujeto fue denunciado luego de mostrar sus genitales en inmediaciones del Hospital Zonal.

Hoy 09:26

Anoche, alrededor de las 20 horas, personal policial de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya detuvo a un hombre que realizaba exhibiciones obscenas en la vía pública.

La detención se llevó a cabo en la intersección de Avenida General Paz y Wofcy, luego de qué vecinos denunciaron que el individuo fuera avistado mostrando sus genitales en inmediaciones del Hospital Zonal, por lo que luego fue ubicado y reducido por los efectivos.

El incalificable sujeto fue identificado como de apellido Sosa, de 40 años de edad, domiciliado en el kilómetro 5 de Ruta 92, zona rural de Añatuya.

El mismo fue trasladado a la Comisaría 41 y puesto a disposición de la justicia. Fuentes policiales indicaron que Sosa, conocido como Sorico, tendría antecedentes por hechos similares.