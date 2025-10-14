Añatuya: detienen a un hombre que realizaba exhibiciones obscenas en la vía pública

El incalificable sujeto fue denunciado luego de mostrar sus genitales en inmediaciones del Hospital Zonal.
Anoche, alrededor de las 20 horas, personal policial de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya detuvo a un hombre que realizaba exhibiciones obscenas en la vía pública.
La detención se llevó a cabo en la intersección de Avenida General Paz y Wofcy, luego de qué vecinos denunciaron que el individuo fuera avistado mostrando sus genitales en inmediaciones del Hospital Zonal, por lo que luego fue ubicado y reducido por los efectivos.
El incalificable sujeto fue identificado como de apellido Sosa, de 40 años de edad, domiciliado en el kilómetro 5 de Ruta 92, zona rural de Añatuya.
El mismo fue trasladado a la Comisaría 41 y puesto a disposición de la justicia. Fuentes policiales indicaron que Sosa, conocido como Sorico, tendría antecedentes por hechos similares.