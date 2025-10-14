Gimnasia despidió a Orfila en la previa del clásico de La Plata ante Estudiantes

Luego de doce encuentros, el Lobo decidió ponerle fin al vínculo con el entrenador. Fernando Zaniratto asumirá el cargo y dirigirá el clásico platense.

Hoy 09:31

La Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima La Plata anunció este lunes la salida de Alejandro Orfila como entrenador del primer equipo, luego de una serie de resultados adversos que precipitaron su despido en la antesala del clásico ante Estudiantes. Su lugar será ocupado de manera interina por Fernando Zaniratto, quien tendrá la responsabilidad de preparar al equipo para uno de los partidos más importantes del año.

El ciclo de Orfila llegó a su fin tras doce encuentros, en los que el Lobo registró siete derrotas, cuatro victorias y un empate. La última caída ante Talleres de Córdoba por 2-1 terminó por definir la decisión dirigencial de rescindir su contrato. Además de los flojos resultados, el DT uruguayo enfrentaba un vestuario dividido y no logró consolidar una idea de juego que le diera estabilidad al equipo.

Con esta salida, Gimnasia suma su tercer cambio de entrenador en la temporada 2025, tras los pasos de Marcelo Méndez —cesado luego de dos fechas— y Diego Flores. El conjunto platense se encuentra duodécimo en la Zona B del Torneo Clausura con 13 puntos, a dos de la zona de clasificación a los Playoffs, pero su panorama se complica en la tabla anual, donde ocupa el puesto 25 y está a cinco unidades del descenso.

El debut de Fernando Zaniratto será nada menos que en el clásico ante Estudiantes, que se jugará el domingo desde las 15:00 en el estadio Jorge Luis Hirschi. El flamante técnico tendrá pocos días para rearmar el equipo y buscar un resultado que calme las aguas en el bosque platense.