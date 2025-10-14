Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 OCT 2025 | 24º
Robaron la flor más grande y apestosa del mundo desde un jardín botánico

Una pérdida irreparable para la institución. La planta, originaria de Sumatra, pesa entre 20 y 30 kilogramos y emite un intenso olor fétido.

Hoy 09:32
Flor apestosa

El jardín botánico Rombergpark de Dortmund (Alemania) denunció el robo de una flor aro gigante ('Amorphophallus titanum') llamada 'David', una planta extremadamente rara conocida por su enorme tamaño y su fuerte olor a carne en descomposición, según informa Spiegel.

Los responsables sustrajeron el tubérculo, que pesa entre 20 y 30 kilogramos, tras desenterrarlo de su maceta. Las autoridades locales confirmaron que se ha presentado una denuncia formal, mientras el personal del jardín calificó el hecho como una pérdida "irreparable" para la institución y para los visitantes que esperaban su próxima floración.

La A. titanum, originaria de Sumatra, es célebre por poseer la flor más grande del mundo y por emitir un intenso olor fétido, similar al de un cadáver, con el que atrae insectos que ayudan a su polinización. Aunque su valor económico es difícil de estimar, el personal aseguró que para la ciudad de Dortmund se trata de una pérdida de gran valor científico y simbólico.

Su floración ocurre solo cada varios años y dura apenas unos días, lo que convierte cada evento en un auténtico espectáculo botánico. En sus anteriores floraciones, en 2018 y 2021, la planta 'David' atrajo a miles de visitantes a Rombergpark, fascinados por su rareza y su singular belleza.

