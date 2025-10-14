El pádel santiagueño se consagró campeón nacional y sacó boleto al Panamericano

Mariano Diosquez y Rodrigo Bravo se impusieron en la categoría +40 del Torneo Nacional Senior disputado en Tucumán.

Hoy 00:52

El pádel santiagueño volvió a brillar en lo más alto del deporte argentino. Los jugadores Mariano Diosquez y Rodrigo Bravo se consagraron campeones nacionales en la categoría +40 del Torneo Nacional Senior, disputado en Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una final electrizante, la dupla santiagueña venció a Cervino-Varela, representantes de Córdoba, por 6/4, 1/6 y 7/6, tras una batalla intensa que mantuvo al público al borde de la emoción. Con este triunfo, Diosquez y Bravo se subieron a la cima del pádel argentino y reafirmaron el excelente nivel competitivo de Santiago del Estero.

Si bien fueron los únicos en coronarse campeones, no estuvieron solos en el protagonismo: otras tres parejas santiagueñas también alcanzaron las finales nacionales. Leo Barros y Loto Alejandra (damas); mientras que en caballeros lo hicieron las duplas Pablo Alarcón-Caballero y Ricardo Najarro-José Fernández, demostrando el gran presente del pádel provincial.

Mariano Diosquez y Rodrigo Bravo festejaron en Tucumán

“Este resultado es uno de los sueños deportivos más importantes de nuestras vidas”, expresaron emocionados Diosquez y Bravo, quienes destacaron el esfuerzo y el trabajo que los llevó a este logro.

Además, las cuatro parejas finalistas lograron clasificar al Panamericano de Pádel, que se disputará en Asunción, Paraguay, representando a Santiago del Estero y al país en un nuevo desafío internacional.

El éxito se da en el marco del trabajo de la Asociación Gran Slam, presidida por Silvana Ramírez, junto a los delegados Pablo Alarcón, Martín Torres, Emilio Díaz y Alejandro Alegre, quienes fueron clave en el desarrollo del deporte a nivel provincial.

“Este resultado es un orgullo para la provincia y demuestra el potencial del pádel santiagueño. Estamos muy contentos por el enorme avance del deporte y deseamos a todos nuestros representantes una excelente participación en el Panamericano”, concluyó Ramírez.