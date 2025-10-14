Demichelis reapareció en River: fue a ver a su hijo jugar en inferiores y lo compartió en sus redes

El extécnico millonario estuvo presente en el predio de Hurlingham viendo a la Séptima ante Vélez, categoría donde juega Bastian.

Hoy 00:14

Después de varios meses alejado de los focos, Martín Demichelis reapareció públicamente este domingo en el predio de Hurlingham, donde presenció el partido de la Séptima División de River Plate ante Vélez Sarsfield. El exentrenador del Millonario asistió para acompañar a su hijo Bastian, quien vistió la camiseta de La Banda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, que abrió recientemente, Micho compartió dos fotos del emotivo momento. En una de ellas se lo ve al joven de 15 años con la frase: “Qué felicidad verte con la de River, hijo”. En la segunda publicación, el exdefensor posó en una selfie junto a familiares y compañeros de su hijo, acompañada del texto: “Domingo futbolero acompañando a Bastian Demichelis, a Luca Scarlato y a la Séptima de River en Hurlingham”.

El entrenador, de 44 años, volvió a tener presencia en redes sociales tras mantener un perfil bajo desde su salida de River en julio de 2024, cuando decidió dar un paso al costado a pocos días de la serie ante Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores. En su paso por el club, Demichelis dirigió 87 partidos, con 52 victorias, 16 empates y 19 derrotas, y conquistó la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

Tras su salida, tuvo un breve paso por Monterrey de México, equipo con el que buscaba llegar al Mundial de Clubes, aunque fue despedido poco antes del inicio del torneo por una serie de resultados irregulares. Hoy, el exentrenador de River se encuentra sin equipo, evaluando ofertas para lo que sería su tercera experiencia como DT.

Mientras tanto, disfruta de su familia y del crecimiento futbolístico de su hijo Bastian, quien comienza a dar sus primeros pasos en las divisiones inferiores del club que marcó la carrera de su padre.